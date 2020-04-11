Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио позировала на пляже в соблазнительной позе

Известная модель, которая безумно популярна почти во всем миру, продемонстрировала фигуру в бикини, пишет Рoliteka.net. На снимке звезда позировала лежа на животе на берегу.

Модель немного испачкалась в песке, но это придавало образу некой простоты.

Амбросио была в синем бикини. Из купальника едва не вывалились пышные прелести звезды. Можно было заметить красивый загар звезды.

Кроме того, была видна тонкая талия и упругий живот. Алессандра оперлась руками о песок, засветив браслет на руке.

Волосы красотки развеивал ветер, она смотрела в камеру и улыбнулась.

"Отправляю любовь, позитив, силу и здоровья всем. ❤️💫! ️", - подписала фото модель.

За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети также пожелали Амбросио всего самого наилучшего, и утверждали, что она очень горяча и прекрасна, а также принесла им наслаждение.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала вместе с другими моделями в коричневом купальнике.

Идеальный загар, пышная грудь, стройные талия и ножки - девушка выглядит великолепно.

Завершали образ Амбросио аксессуары в виде браслета на руке и очков.

Подружки знаменитости в купальниках одинакового цвета, но разного кроя, тоже поражали красотой и лучезарными улыбками.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показала свою безупречную фигуру в стильном купальнике. Некоторые из ее поклонников отмечают, что время не властно над манекенщицей – она выглядит так же хорошо, как и 15 лет назад.

Свои длинные волосы модель распустила, она томно запрокинула голову назад и наслаждается всеми прелестями райского уголка.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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