Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио позировала на пляже в соблазнительной позе
Известная модель, которая безумно популярна почти во всем миру, продемонстрировала фигуру в бикини, пишет Рoliteka.net. На снимке звезда позировала лежа на животе на берегу.
Модель немного испачкалась в песке, но это придавало образу некой простоты.
Амбросио была в синем бикини. Из купальника едва не вывалились пышные прелести звезды. Можно было заметить красивый загар звезды.
Кроме того, была видна тонкая талия и упругий живот. Алессандра оперлась руками о песок, засветив браслет на руке.
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Волосы красотки развеивал ветер, она смотрела в камеру и улыбнулась.
"Отправляю любовь, позитив, силу и здоровья всем. ❤️💫! ️", - подписала фото модель.
За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети также пожелали Амбросио всего самого наилучшего, и утверждали, что она очень горяча и прекрасна, а также принесла им наслаждение.
Напомним, Алессандра Амбросио позировала вместе с другими моделями в коричневом купальнике.
Идеальный загар, пышная грудь, стройные талия и ножки - девушка выглядит великолепно.
Завершали образ Амбросио аксессуары в виде браслета на руке и очков.
Подружки знаменитости в купальниках одинакового цвета, но разного кроя, тоже поражали красотой и лучезарными улыбками.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показала свою безупречную фигуру в стильном купальнике. Некоторые из ее поклонников отмечают, что время не властно над манекенщицей – она выглядит так же хорошо, как и 15 лет назад.
Свои длинные волосы модель распустила, она томно запрокинула голову назад и наслаждается всеми прелестями райского уголка.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
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