Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио позировала на пляже в соблазнительной позе 

Известная модель, которая безумно популярна почти во всем миру, продемонстрировала фигуру в бикини, пишет Рoliteka.net. На снимке звезда позировала лежа на животе на берегу. 

Модель немного испачкалась в песке, но это придавало образу некой простоты. 

Амбросио была в синем бикини. Из купальника едва не вывалились пышные прелести звезды. Можно было заметить красивый загар звезды. 

Кроме того, была видна тонкая талия и упругий живот. Алессандра оперлась руками о песок, засветив браслет на руке. 

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Волосы красотки развеивал ветер, она смотрела в камеру и улыбнулась. 

"Отправляю любовь, позитив, силу и здоровья всем. ❤️💫! ️", - подписала фото модель. 

За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети также пожелали Амбросио всего самого наилучшего, и утверждали, что она очень горяча и прекрасна, а также принесла им наслаждение. 

Напомним, Алессандра Амбросио позировала вместе с другими моделями в коричневом купальнике.

Идеальный загар, пышная грудь, стройные талия и ножки - девушка выглядит великолепно. 

Завершали образ Амбросио аксессуары в виде браслета на руке и очков. 

Подружки знаменитости в купальниках одинакового цвета, но разного кроя, тоже поражали красотой и лучезарными улыбками. 

Ранее сообщалось, что  Алессандра Амбросио показала свою безупречную фигуру в стильном купальнике. Некоторые из ее поклонников отмечают, что время не властно над манекенщицей – она выглядит так же хорошо, как и 15 лет назад.

Свои длинные волосы модель распустила, она томно запрокинула голову назад и наслаждается всеми прелестями райского уголка. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя