Схудла фітнес-модель Лорен Дрейн підкорює мережу ідеальними формами в бікіні

Медсестра, писати і фітнес-тренер в одному обличчі – знаменитість встигає займатися всім. Не так давно дівчина підкорила Instagram своїми результатами схуднення, а до цього встигла прославитися завдяки публікації спогадів про своє перебування в баптистської церкви Вестбро, повідомляє Politeka.net.

Дівчину звідти вигнали, заборонивши бачитися з рідними, про що Лорен сама згадала в своїй книзі. З 16 років Лорен почала працювати медсестрою, а через деякий час дівчина здобула кваліфікацію бакалавра медицини в Вестбурнском університеті.

Рідні Лорен обірвали спілкування з дівчиною поле того, як вона була вигнана з церкви, а спогади про це в книзі зробили твір бестселером. А от спорт дівчині став близький сім років тому, після того, як вона почала серйозно займатися. При цьому Лорен встигла навіть виступити в WBFF Fitness і займалася кроссфитом.

Лорен продовжує донині працювати тренером, показувати дитину і ділитися рідкісними кадрами з чоловіком, у шлюбі з яким уже сім років.

А ось за ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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