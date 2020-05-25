29-річна українська співачка Соня Кей, яка є племінницею поп-легенди Софії Ротару, збентежила відвертою фотосесією

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку красуня постала наполовину оголеною. На ній була одягнена пишна зелена спідниця, а от вище пояса не було нічого. Дівчина розвалилася в кріслі і посвітила своїми «м'ячиками», які були ледь прикриті руками співачки. Кей закинула голову і закрила очі, що додало її образу особливої пікантності.

«Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти повинен робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все валиться», - написала співачка під фото.

За 20 хвилин її фото зібрало понад 1200 лайків. В коментарях Соні залишили компліменти.

«Згоден, красиво сказано :) і до речі дуже гарне фото;)», «Вау», «Ти виглядаєш так красиво», «Згоден на всі 100%», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кей поділилася фото, на якому постала в чорній сукні з оборками, з оголеною зоною декольте і плечима. Дівчина лягла на квіти, пристрасно задерши голову вгору і закривши очі.

Нагадаємо, що Соня Кей зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру: аж очі розбігаються.

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару посвітила нарядом без нижньої білизни: "Вчіться, поки...".

Також Politeka повідомляла, що Соня Кей вигнулась в прозорому вбранні: "Тітка бачила цю розпусту?".