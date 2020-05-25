Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала фігуру в незвичайному купальнику

Дівчина є активним любителем влаштовувати рекламні зйомки нижньої білизни, що ледь прикриває власні достоїнства, а також модних купальників - трендів нового сезону. І цей раз не став винятком - молода знаменитість блиснула в яскраво-помаранчевому купальнику на зйомках, повідомляє Politeka.

Так, на новому кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram, знаменитість показала, як позує на м'якому сірому дивані і відвернувшись від камери в бік. При цьому для того, щоб подтчеркнуть незвичайну тонку талію і пишні стегна, дівчина спеціально села, подогув під себе ноги і тим самим зробивши акцент на своїх перевагах. Яскраво-оранжевий купальник ж не зміг заховати груди зірки повністю, тому її форми частково помітні з-під тонкої тканини.

«Дівчина, ти така чарівна🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 з кожним днем ти все більше радуєш, крихта», «Так мило», «💖 це підкорює серце, вау», «Вау, так мило», «OMG ти дуже красива pretty», «Ти виглядаєш так гарно там», «Ти виглядаєш чудово, люба !! 🤗», «Ви повинні бути однією з найкрасивіших жінок, на яких я коли-небудь бачив. ПОДОБАЄТЬСЯ ВАУ», «Прес намалювали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «потрібно більше вишеньок🍒🍒», «»Це нереально 😂😂», - відповіли фанати.

До цього Квітко блиснула спортивним нарядом кислотно-малинового відтінку.

Так, на стильному кадрі Анастасія відвернулася до об'єктиву і похвалилася сідницями в спортивних велосипедках малинового відтінку і тонкою талією в коротенькому топі. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і нахвалювати її квітучий вигляд.

«Екіпіровка @fashionnova 💕», - коротко підписала новий кадр Квітко.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«🔥🔥que колір засмага hermoso🔥🔥», «Я кажу, що я просто згораю 🥵 всередині хахаха», «Хотілося б побачити поблизу, але бідолаха я, не можу торкнутися лол», «Це найкраще, що я бачив коли-небудь», «Дівчинка знає, що вона, сонце», «Ідеальна форма полуниці», «СТАРТ 🤙🏼», «Продовжуй рухатися, крихта».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.