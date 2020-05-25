Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала фигуру в необычном купальнике

Девушка является активным любителем устраивать рекламные съемки нижнего белья, едва ли прикрывающего собственные достоинства, а также модных купальников - трендов нового сезона. И этот раз не стал исключением - молодая знаменитость сверкнула в ярко-оранжевом купальнике на съемках, сообщает Politeka.

Так, на новом кадре, представленном в социальной сети Инстаграм, знаменитость показала, как позирует на мягком сером диване и отвернувшись от камеры в сторону. При этом для того, чтобы подтчеркнуть необычную тонкую талию и пышные бедра, девушка специально села, подогув под себя ноги и тем самым сделав акцент на своих достоинствах. Ярко-оранжевый купальник же не смог спрятать грудь звезды полностью, поэтому ее формы частично заметны из-под тонкой ткани.

«Девушка, ты такая прелестная🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 с каждым днем ты все больше радуешь, крошка», «Так мило», «💖 это покоряет сердце, вау», «Вау, так мило», «OMG ты очень красивая pretty», «Ты выглядишь так красиво там», «Ты выглядишь прекрасно, дорогая !! 🤗», «Вы должны быть одной из самых красивых женщин, на которых я когда-либо видел. НРАВИТСЯ ВАУ», «Пресс нарисовали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «нужно больше вишенок🍒🍒», «аж в жар бросает - Это нереально 😂😂», - ответили фанаты.

До этого Квитко сверкнула спортивным нарядом кислотно-малинового оттенка.

Так, на стильном кадре Анастасия отвернулась к объективу и похвасталась ягодицами в спортивных велосипедках малинового оттенка и тонкой талией в коротеньком топе. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и нахваливать ее цветущий вид.

«Экипировка @fashionnova 💕», - коротко подписала новый кадр Квитко.

Вот что ответили пользователи сети:

«🔥🔥que цвет загар hermoso🔥🔥», «Я говорю, что я просто сгораю 🥵 внутри хахаха», «Хотелось бы увидеть в близи, но бедняга я, не могу коснуться лол», «Это лучшее, что я видел когда-либо», «Малышка знает, что она, солнце», «Идеальная форма клубники», «СТАРТ 🤙🏼», «Продолжай двигаться, крошка».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.