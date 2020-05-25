Сотні тисяч пенсіонерів можуть розраховувати на чергову надбавку до виплат від держави

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу озвучила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, нововведення можуть торкнутися тих українських пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років.

зокрема, глава Мінсоцполітики анонсувала надбавку в 500 гривень до пенсії більше мільйона пільговиків.

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила міністр в ефірі українського телеканалу.

Лазебна також додала, що офіційну дату індексації виплат тих пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, потрібно визначити на законодавчому рівні.

Підсумовуючи, Марина Лазебна в ефірі телеканалу також додала, що на сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд грн. Для порівняння, на початку 2020 року він становив 23 млрд гривень.

Раніше ми розповідали, що скоро в Україні проведуть нову індексацію пенсій, яку планують провести в два етапи.

Вже з 1 липня 2020 року мінімальна пенсія буде підвищена з 1638 до 1712 грн. Другий етап підвищення, як анонсували в Пенсійному фонді, відбудеться 1 грудня. Мінімальну пенсію збільшать з 1712 до 1769 грн.

Більш того, як розповідають в ПФУ, у зв'язку з підвищенням "мінімалки" будуть перерасчитаны і виплати пенсіонерам за сверхстаж. Так, кожен пільговик, який має стаж більше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік (зараз це 16,38 грн). З 1 липня 2020 року розмір надбавки становитиме вже 17,12 грн.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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