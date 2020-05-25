Несподівані і одночасні розлучення Поліни Гагаріної з фотографом Дмитром Ісаковим і співака Еміна Агаларова з дружиною Оленою Гавриловою спровокували несподівані чутки

Так, кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що Емін Агаларов, нібито раніше "таємний коханий" Ані Лорак заявив про своє розлучення. Чоловік, який виступає під псевдонімом EMIN вже встиг показати, як переживає розлучення з другою дружиною, пише Рoliteka.net.

У свою чергу Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков вирішили розлучитися практично в той же час. Згідно інформації з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців. Примітно, що до цього дівчині приписували роман з Сергієм Лазарєвим і навіть розповсюдили слух про те, що саме вона народила артистові дитину.

Також, згідно із заявами, в документах і компанії Гагаріної вже помітні перші перестановки. Раніше в ТОВ «Поліна Гагаріна» генеральним директором компанії з моменту її заснування був її чоловік. Однак тепер стало відомо, що 3 тижні тому він був звільнений.

Саме після синхронних заяв артистів шанувальники стали заявляти: зірки просто хочуть зізнатися один одному в почуттях, адже Емін і Поліна нібито протягом довгих років розвивали свої стосунки, щоб зараз нарешті возз'єднатися і розкрити цю таємницю.

Шанувальники також не могли не згадати, після заяв ЗМІ, про спільний кліп артистів, про їх спільних інтересах, а також загальному партнерство на сцені. Кліп «Я не буду», відзнятий ще п'ять років тому все ще цікавить фанатів, адже ця композиція принесла багато смути у відносини зірок.

Відзначимо,про друге розлучення чоловіка стало відомо недавно. Зазначимо, дружиною Еміна є Олена Гаврилова, яка навіть народила йому дитину.

Емін повідомив про розлучення досить коректно – звернувшись до дружини і фанатам в соціальній мережі, також він розповів про плани на майбутнє:

Наступний найважливіший етап в нашому житті, звичайно, — виховання нашого чудового дитини, і у нас все обов'язково вийде".

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, "Возлюбленный" Ані Лорак Емін Агаларов показав, як заглушає біль від розлучення

Також Politeka писала, що Поліна Гагаріна несподівано пішла від чоловіка, скандальні деталі