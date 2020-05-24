Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною фігурою у вбранні з екстремальним декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Навіть на карантині жінка завжди повинна бути красунею! Правда плаття вдавалося вигулювати хіба що на балконі. Ну що, всі готові завтра потихеньку виходити з режиму самоізоляції?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Могилевська позує на балконі в пікантному сукню, що підкреслює її розкішну фігуру. Неймовірний вид кумира спровокував бурхливу реакцію з боку прихильників.
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«Лялечка», «вау, красоточка», «бомбезное фото! На обкладинку журналу прям», «Мона Наталія», «красуня», «це точно оногь», «розкішна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, популярна українська співачка Наталя Могилевська блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом.
«А ви вже придумали що надягнете як тільки потеплішає? Хто що перше дістане з шафи? 👗 Як відомо, звичка виробляється за 21 день, а маленька звичка носити сукні кожен день здатна змінити життя жінки чарівно зробити жінку щасливою», - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим Могилевська вирішила підтримати марафон, умови якого передбачають носіння суконь 21 день поспіль. При цьому співачка опублікувала знімок, де вона в сукні демонструє бездоганну фігуру. На це звернули увагу і її прихильники.
Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.
Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.
Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.