Такого не було вже давно

Погода в Україні 25 травня остаточно злетить з котушок, лише невелика частина людей зможе спокійно провести день

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

«25 травня вночі в центральних, більшості південних, Житомирській і Київській областях, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі 🌧 ; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/сек. Температура вночі 4-9, вдень 13-18; у південних областях вночі 7-12, вдень 17-22», - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом синоптиків, у Києві та області сьогодні дощитиме, хоча повітря прогріється до 14-16 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 5-8 градусів за Цельсієм.

До цього повідомлялося, що синоптик попередив українців, яка погода чекає цього літа.

На календарі кінець травня, а це означає, що всі з нетерпінням чекають літа, щоб поніжитися на сонечку, або відправитися у відпустку. Однак погода влітку в Україні 2020 року, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача здивує своєю непостійністю.

Він упевнений, що початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання.

«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.