Модель Анастасія Квітко, яку в мережі охрестили російською, Кардашьян непристойно выпятила свою гордість в обтягуючому платті

Відомої моделі з Росії Анастасії Квітко, яка зараз проживає в США, доводиться проявляти фантазію, щоб не розчаровувати шанувальників, і вона непогано справляється.

Instagram дівчини забитий всілякими знімками досить відвертого характеру. Квітко змінює вбрання майже кожен день і постійно показує нові образи в сукнях, купальниках і нижній білизні, передає Politeka.net.

Так, цього разу на її сторінці з'явився кадр, на якому Настя позує в чорній сукні в обтяжку з глибоким декольте, з-під якої так і випирають її соковиті принади.

Модель була не одна, а з другом, до якого тісно притулилася на березі водойми. Підпису значиться, що у хлопця день народження, з чим його Квітко і вітає.

Фолловери не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що красуня опублікувала фото в сторіс Інстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вразила витівкою з подругою на відпочинку.

Так, Квітко позує біля холодильника, намагаючись відчинити двері. У цей момент її подруга підкрадається до неї і шльопає по головній гордості. Самі кадри зірка ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися тим, що відбувається.

«Та сильніше її шлепні. Бачиш який тузз», «а можна повторити?», «треба сильніше», «вау, яка краса», «бомбезно», - пишуть вони.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.