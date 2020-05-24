Модель Анастасия Квитко, которую в сети окрестили русской Кардашьян, неприлично выпятила свою гордость в обтягивающем платье

Известной модели из России Анастасии Квитко, которая сейчас проживает в США, приходится проявлять фантазию, чтобы не разочаровывать подписчиков, и она неплохо справляется.

Инстаграм девушки забит всевозможными снимками довольно откровенного характера. Квитко меняет наряды почти каждый день и постоянно показывает новые образы в платьях, купальниках и нижнем белье, передает Politeka.net.

Так, в этот раз на ее странице появился кадр, на котором Настя позирует в черном платье в обтяжку с глубоким декольте, из-под которого так и выпирают ее сочные прелести.

Модель была не одна, а с другом, к которому тесно прижалась на берегу водоема. В подписи значится, что у парня день рождения, с чем его Квитко и поздравляет.

Фолловеры не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что красотка опубликовала фото в сторис Инстаграма, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выходкой с подругой на отдыхе.

Так, Квитко позирует возле холодильника, пытаясь открыть дверь. В этот момент ее подруга подкрадывается к ней и шлепает по главной гордости. Сами кадры звезда никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься происходящим.

«Та посильнее ее шлепни. Видишь какой тузз», «а можно повторить?», «надо посильнее», «вау, какая красота», «бомбезно», - пишут они.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.