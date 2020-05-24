Кендалл Дженнер вразила серією нових кадрів, засвітивши струнку фігуру

Молода знаменитість, яка є молодшою сестрою Кім Кардашьян, вважається найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Яскраві фото зірки збирають тисячі коментарів і захоплених відгуків. Дівчина дуже подобається аудиторії, адже, за їх словами, вона є найбільш натуральною зі знаменитого сімейства і найбільш наближеною до природного виду, повідомляє Politeka.

Зазначимо, Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. А також обожнює робити сміливі заяви особистого характеру. Крім того, кожен її знімок отримує безліч відгуків і лайків. Нові знімки також стали сюрпризом для її шанувальників. Дівчина постала в прозорому вбранні, в якому засвітила свої округлості.

Молодша сестра Кім Кардашян показала сукню в якому вона вийшла у світ. Воно нагадує дрібну рибальську сітку, створюється враження ніби красуня просто відрізала шматок тканини, накинула її на себе, зав'язавши на плечах. Модель цим знімком наче заманює у свої мережі. Тканина пікантного наряду настільки тонка і прозора, що відразу помітно - дівчина не носить під ним білизни.

На її обличчі вечірній макіяж з акцентом на мигдалеподібні очі, а волосся розпущене по плечах.

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