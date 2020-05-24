Кендалл Дженнер вразила серією нових кадрів, засвітивши струнку фігуру
Так, в цей раз дівчина підкорила підбіркою нових фото, знятих для модного журналу, на яких блиснула в нарядах, які підкреслили її струнку фігуру. Кендалл виглядала витонченою і дуже гармонійно в новому іміджі.
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Шанувальники відразу відреагували:
«Добре виглядати – це мистецтво 💯‼ ️», «Woww✨👏🏻 ми пишаємося тобою кен!», «третє фото 🖤🖤🖤🖤 любов», «Бажаю вам всього найкращого у ці важкі часи!», «Газонокосарка вдарила по різному», « Сестричка, це кайф», «Я люблю тебе ❤️», «немає Слів, щоб похвалити вас 😍».
Зазначимо, Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками.
Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. А також обожнює робити сміливі заяви особистого характеру. Крім того, кожен її знімок отримує безліч відгуків і лайків. Нові знімки також стали сюрпризом для її шанувальників. Дівчина постала в прозорому вбранні, в якому засвітила свої округлості.
Молодша сестра Кім Кардашян показала сукню в якому вона вийшла у світ. Воно нагадує дрібну рибальську сітку, створюється враження ніби красуня просто відрізала шматок тканини, накинула її на себе, зав'язавши на плечах. Модель цим знімком наче заманює у свої мережі. Тканина пікантного наряду настільки тонка і прозора, що відразу помітно - дівчина не носить під ним білизни.
На її обличчі вечірній макіяж з акцентом на мигдалеподібні очі, а волосся розпущене по плечах.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер в прозорій сіточці показала топ спокусливих поз
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