Актриси «Жіночого кварталу» показали, якими для них були два місяці самоізоляції на карантині
Про це передає Politeka.net, з посиланням на офіційну сторінку "Жіночого кварталу" в Instagram.
«Карантин нарешті потроху підходить до кінця, і у кожної з нас ці два місяці самоізоляції були різними», - йдеться в публікації.
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@zhukovtsova_kiyashko Мій карантин - це безлюдні порожні вулиці.
@elinambanii Мій карантин - це постійні смаколики, книги і сериали🍿
Раніше ми писали, зірка студії «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко відверто розповіла про своє ставлення до роботи у «Жіночому кварталі»
Гумористка розповіла про те, що значить для неї «Жіноча квартал», в новому пості в своєму Instagram.
«@zhenskiykvartal_official - жіноче царство, де всі актриси - цариці-богині і одночасно - клоунеси-мавпи», - з притаманним їй гумором написала Жуковцова-Кияшко.
Вона також відкрила читачам «таємницю» закулісся «Кварталу», розповівши, що для артистів і їх команди за лаштунками є спеціальні екрани, які дозволяють їм спостерігати, що відбувається на сцені.
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