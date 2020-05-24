Для кожної карантин був різним

Актриси «Жіночого кварталу» показали, якими для них були два місяці самоізоляції на карантині

Про це передає Politeka.net, з посиланням на офіційну сторінку "Жіночого кварталу" в Instagram.

«Карантин нарешті потроху підходить до кінця, і у кожної з нас ці два місяці самоізоляції були різними», - йдеться в публікації.

@irinasoponaru Мій карантин - це Netflix. Тепер я можу заявити, що подивилася все в цьому світі😄

@laliko_swing Мій карантин - це висновок «Бути відчайдушною домогосподаркою - не моє!»

@nikitkinna Мій карантин - це тотальна перезагрузкуаменя Я вийду з карантину в оновленій версії, як новенький айфон😎

@anastasia_ievtushenko Мій карантин - це постійні Карпати за вікном🏞️

@zhukovtsova_kiyashko Мій карантин - це безлюдні порожні вулиці.

@elinambanii Мій карантин - це постійні смаколики, книги і сериали🍿

Раніше ми писали, зірка студії «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко відверто розповіла про своє ставлення до роботи у «Жіночому кварталі»

Гумористка розповіла про те, що значить для неї «Жіноча квартал», в новому пості в своєму Instagram.

«@zhenskiykvartal_official - жіноче царство, де всі актриси - цариці-богині і одночасно - клоунеси-мавпи», - з притаманним їй гумором написала Жуковцова-Кияшко.

Вона також відкрила читачам «таємницю» закулісся «Кварталу», розповівши, що для артистів і їх команди за лаштунками є спеціальні екрани, які дозволяють їм спостерігати, що відбувається на сцені.

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