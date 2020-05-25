Модель Демі Роуз підкорила образом в модному бікіні з леопардовим принтом

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, приміряла жаркий купальник з тонкими зав'язками і захопила мережа представленим чином. Дівчина, як відомо, любить бувати на пляжі, відпочивати на природі і засмагати біля басейну удома. При цьому кожен день Демі намагається показувати фото з її насичених і жарких буднів, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина показала головні достоїнства в леопардовому бікіні і продемонструвала їх в улюбленому ракурсі, повернувшись до об'єктиву боком. Схоже, будні Демі дуже спекотні, адже знаменитість часто показує в профілі, як насолоджується сонячною погодою на природі.

Фанати не залишаються байдужими:

«Твої вишеньки прекрасні, Демі😍🔥🍑», «Це виглядає так сонячно😍😍😍😍», «Твій персик просто вогонь 🤤🔥», «які багаті сідниці🔥💋🔥🔥💋💋💋», «Хороші флюїди 🤤😍🤤😍», «фруктовий рай, ягідка», «@herofitnessuk знайшла тобі дружину», «Вау, булочки. Вражає», «Ти дуже красива жінка🍑💨», «Прекрасна принцеса».

До цього Демі блиснула засмаглим тілом в чорному халаті, показавши зайве в глибокому декольте.

Так, в цей раз Демі позувала в кілька домашньому образі без макіяжу і перед басейном. Сама дівчина пікантно відчинила халат і посвітила перевагою перед об'єктивом. Прихильники відразу ж захопилися фігурою моделі:

«Як я люблю прокидатися ⛅️», - розповіла Демі під новим кадром.

Ось що написали фанати:

«Я теж», «Ти мила👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Це так інтригує, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Взу, крихітко, ти як апетитний фрукт», «Лінда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «її принади і балачки😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Гарна красива 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебе солодкий пиріг», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Дуже красива дівчина», «Виглядає так просто і так мило».

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