Українська співачка Оля Полякова зробила несподіване зізнання на очах у своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, Оля Полякова зіграла у відому гру "Правда або дія" з Потапом на своїй сторінці в Instagram. Так, під час спілкування з Потапом вона розпитала про його стосунки з дружиною Настею Каменських, а також сама зробила ряд відвертих визнань.

Одне з зізнань стосувалося особистого життя її дочки - 15-річної Маші, яка зовні дуже схожа на зіркову маму (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Як зізналася співачка, у Маші вже є хлопець, а вона допомагає їй корисними порадами - наприклад, про техніку поцілунків.

"Так, у неї є хлопець, і вони вже "лупятся в десна". А що, я повинна їй говорити не роби цього? Вона все одно зробить! Вона мені показала, як це робить, а я дала їй пораду - трошки розслабляти губи. Все інше я їй розповім, показувати не буду. Але взагалі у нас з Машею дуже близькі стосунки, і я б хотіла все про неї знати. І тому я так з нею спілкуюся, що вона прислухається до моєї думки", - зазначила Полякова.

Полякова також додала, що готова "звільнити" доньку від своєї опіки після 30, оскільки шлюб у більш ранньому віці вважає безглуздим.



"Навіщо виходити заміж в 20? У тебе стільки ще може бути на шляху любові, різних чоловіків. Це круто! А не ось це ось - давай дітей робити! У минулому столітті ми вмирали під час пологів, і зуби всі вивалювалися у 40 років. Сьогодні все по-іншому! Люди закінчують внз, починають працювати, в 30-35 змінюють усе, тому що тільки в 35 людина розуміє, чого він хоче, куди йому рухатися. А до цього ще дитинство. Так навіщо ж лізти в серйозні дорослі стосунки, поки ти сам дитина?" - вважає зірка.

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