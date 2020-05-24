Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила видом з сірому латексному боді

Останнім часом Анастасія все частіше показує стильні кадри зі зйомок реклами білизни, дивує жаркими домашніми фото і промо-фото з майбутніх фотосесій в модних вбраннях. В цей раз в соціальній мережі Instagram дівчина продемонструвала зайве у надто тісному боді і лакових масивних чоботях, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчина в сірому боді з латексу з високою посадкою вразила своїми формами в новому ображе. Дівчина вразила виглядом під час того, як позувала в еротичній позі, виставивши також напоказ засмаглі ніжки, практично повністю приховані за бежевими лакованими чобітьми.

«Ви можете захопити мій світ своїм жарким видом», «Така зухвала кішечка👅», «Просто вогонь як шикарно🔥», «Краса 🌷, «Завжди ти так приголомшливо😍»Яка жінка, як я люблю це красиве тіло богиня», «Небезпечна дівчина бомба», «Оце чоботи😍😍😍😍», «Крім усього іншого, це твої очі і твій погляд! Ти щось говориш? Бажаю тобі досягнути всього, чого ти хочеш!», «Бойова супер-дівчина з юнацьких снів. Фантастично!))».

До цього Квітко блиснула спортивним нарядом кислотно-малинового відтінку.

Так, на стильному кадрі Анастасія відвернулася до об'єктиву і похвалилася сідницями в спортивних велосипедках малинового відтінку і тонкою талією в коротенькому топі. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і нахвалювати її квітучий вигляд.

«Екіпіровка @fashionnova 💕», - коротко підписала новий кадр Квітко.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«🔥🔥que колір засмага hermoso🔥🔥», «Я кажу, що я просто згораю 🥵 всередині хахаха», «Хотілося б побачити поблизу, але бідолаха я, не можу торкнутися лол», «Це найкраще, що я бачив коли-небудь», «Дівчинка знає, що вона, сонце», «Ідеальна форма полуниці», «СТАРТ 🤙🏼», «Продовжуй рухатися, крихта».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.