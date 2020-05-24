Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом с сером латексном боди

В последнее время Анастасия все чаще показывает стильные кадры со съемок рекламы белья, удивляет жаркими домашними фото и промо-фото из предстоящих фотосессий в модных нарядах. В этот раз в социальной сети Инстаграм девушка сверкнула лишним в слишком тесном боди и лаковых массивных сапогах, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девушка в сером боди из латекса с высокой посадкой впечатлила своими формами в новом ображе. Девушка поразила видом во время того, как позировала в провокационной позе, выставив также напоказ загорелые ножки, практически полностью скрытые за бежевыми лаковыми сапогами.

«Вы можете захватить мой мир своим жарким видом», «Такая дерзкая кошечка, зажигает крошка👅», «Просто огонь как шикарно🔥», «Красота 🌷, «Всегда ты так потрясающе😍»Какая женщина, как я люблю это красивое тело богиня», «Опасная девушка бомба», «Оце чоботи,😍😍😍😍», «Помимо всего прочего, это твои глаза и твой взгляд! Ты что-то говоришь? Желаю тебе добится всего, чего ты хочешь!», «Боевая супер-девушка из юношеских снов. Фантастично!))».

До этого Квитко сверкнула спортивным нарядом кислотно-малинового оттенка.

Так, на стильном кадре Анастасия отвернулась к объективу и похвасталась ягодицами в спортивных велосипедках малинового оттенка и тонкой талией в коротеньком топе. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и нахваливать ее цветущий вид.

«Экипировка @fashionnova 💕», - коротко подписала новый кадр Квитко.

Вот что ответили пользователи сети:

«🔥🔥que цвет загар hermoso🔥🔥», «Я говорю, что я просто сгораю 🥵 внутри хахаха», «Хотелось бы увидеть в близи, но бедняга я, не могу коснуться лол», «Это лучшее, что я видел когда-либо», «Малышка знает, что она, солнце», «Идеальная форма клубники», «СТАРТ 🤙🏼», «Продолжай двигаться, крошка».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.