Знаменитість показала, за що її люблять чоловіки

Популярна фітнес-модель Лексі Кай блиснула головними достоїнствами під час відпочинку біля басейну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель лежить на кушетці в крихітному топі з вирізом, який максимально оголює пишні форми зірки. Поруч біля неї лежить її улюблена собачка. Сама модель спочатку з кимось говорить по телефону, після чого п'є енергетик.

Уточнимо, що кадри зірка ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла кумира.

«Ого, аж випадають, такі розкішні форми», «а ти класна – тобі йде такий купальник», «дуже красива», «бомбезний», «люблю, коли ти в таких нарядах», - пишуть вони.

До цього ми писали, що фітнес-модель Лексі Кай показала свої переваги в модній спортивній одязі і білизні

Так, в цей раз молода модель блиснула улюбленим чином і показавши свої переваги в спортивному одязі і білизні. Дівчина з сонячною посмішкою на обличчі влаштувала пікантні зйомки прямо на вулиці.

Як відомо, Лексі вже досить давно співпрацює з відомим брендом енергетичних напоїв Bang. Будучи його амбасадором, дівчина часто влаштовує оригінальну рекламу, виставляючи на показ власні форми і привертаючи уваги до фото з продуктом компанії. При цьому любить дівчина також рекламувати спортивний одяг і цей раз не став винятком.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.