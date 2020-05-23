Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А ви вже придумали що надягнете як тільки потеплішає? Хто що перше дістане з шафи? 👗 Як відомо, звичка виробляється за 21 день, а маленька звичка носити сукні кожен день здатна змінити життя жінки чарівно зробити жінку щасливою», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Могилевська вирішила підтримати марафон, умови якого передбачають носіння суконь 21 день поспіль. При цьому співачка опублікувала знімок, де вона в сукні демонструє бездоганну фігуру. На це звернули увагу і її прихильники.

«Вау, лялечка!», «бомба!», «Наталя, ви краса», «обожнюю!», «Наташа – ну ангел», «Наташа, ви просто неймовірна! Така ніжна і жіночна. Неймовірна красуня», «дуже красива, супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом на концерті.

«Я мріяла жити на сцені. Як же я тепер сумую за нею! P. S. Вітаю з нашими першими кроками до свободи. Сподіваюся, до літа все закінчиться», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в сукні без білизни, демонструючи бездоганне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.