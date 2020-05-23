Модель Анастасія Квітко, яку прозвали російської Кім Кардаш'ян, блиснула бездоганною фігурою в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Квітко позує в одному боді, з-під якого визирають пишні форми дівчини. При цьому поверх особи було накладено фільтр у вигляді сердечок і очок.

Уточнимо, що незважаючи на феєричні кадри, шанувальники Квітко не змогли висловити слова захоплення, адже модель викинула знімки в Stories.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, розбурхала вбранням в латексному боді

Дівчина дивує своїми образами, інтригує зухвалими танцями і хвалиться модними образами. Її стрічка в соціальній мережі повністю забита фото, зробленими на пляжі або під час рекламних зйомок, проте фанати завжди позитивно реагують на дані кадри. Цього разу Анастасія підкорила чином в боді з латексу.

Так, зухвала красуня постала перед фанатами в тісному латексному боді яскраво-оранжевого відтінку і доповнила свій образ джинсами на високій талії. При цьому її латексний вбрання зовсім не приховав її достоїнств, дівчина виставила їх напоказ в провокацинной позі.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.