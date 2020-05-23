Модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской Ким Кардашьян, сверкнула безупречной фигурой в наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Квитко позирует в одном боди, из-под которого выглядывают пышные формы девушки. При этом поверх лица был наложен фильтр в виде сердечек и очков.
Уточним, что несмотря на феерические кадры, поклонники Квитко не смогли высказать слова восхищения, ведь модель выбросила снимки в Stories.
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До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила образом в латексном боди
Девушка удивляет своими образами, интригует дерзкими танцами и хвастается модными образами. Ее лента в социальной сети полностью забита фото, сделанными на пляже или во время рекламных съемок, однако фанаты всегда положительно реагируют на данные кадры. В этот раз Анастасия покорила образом в боди из латекса.
Так, дерзкая красотка предстала перед фанатами в тесном латексном боди ярко-оранжевого оттенка и дополнила свой образ джинсами на высокой талии. При этом ее латексный наряд совсем не скрыл ее достоинств, девушка выставила их напоказ в провокацинной позе.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.