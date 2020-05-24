Погода в Україні 24 травня зійде з розуму, сильні зливи та похолодання "дістануть" частину областей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, накриють дощі західні регіони. З-за цього повітря вдень прогріється до 12-18 градусів тепла. Вночі похолодає до 5-9 за Цельсієм.

А ось на півночі України буде сухо, хоча небо затягне хмарами. Вдень повітря буде в районах 13-16 градусів вище нуля. А от вночі ж на вулиці буде від 3 до 6 за Цельсієм.

У центральних регіонах опади накриють лише Вінницьку область. Тим не менш, повітря очікується в районі 14-17 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 4-7 тепла.

На півдні України дощі пройдуть в Одеській області. Вдень синоптики прогнозують 15-18 тепла, вдень 6-9 градусів вночі.

Українцям на сході дощі будуть не страшні, хоча регіон вкриють хмари. Стовпчик термометра буде в районі 15-17 градусів тепла. Вночі Укргідрометцентру прогнозує 4-7 вище нуля.

А от у Києві синоптики прогнозують, що хмарність, яка буде супроводжуватися денними 13-16 градусів тепла. А от вночі похолоднішає до 2-7 за Цельсієм.

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