Погода в Украине 24 мая сойдет с ума, сильные ливни и похолодание "достанут" часть областей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Так, дожди накроют западные регионы. Из-за этого воздух днем прогреется до 12-18 градусов тепла. Ночью же похолодает до 5-9 по Цельсию.
А вот на севере Украины будет сухо, хотя небо и затянет облаками. Днем воздух будет в районах 13-16 градусов выше нуля. А вот ночью же на улице будет от 3 до 6 по Цельсию.
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В центральных регионах осадки накроют лишь Винницкую область. Тем не менее, воздух ожидается в районе 14-17 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 4-7 тепла.
На юге Украины дожди пройдут в Одесской области. Днем синоптики прогнозируют 15-18 тепла днем и 6-9 градусов ночью.
Украинцам на востоке дожди будут не страшны, хотя регион накроют облака. Столбик термометра будет в районе 15-17 градусов тепла. Ночью Укргидрометцентра прогнозирует 4-7 выше нуля.
А вот в Киеве синоптики прогнозируют, что облачность, которая будет сопровождаться дневными 13-16 градусами тепла. А вот ночью похолодает до 2-7 по Цельсию.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.