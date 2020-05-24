Погода в Украине 24 мая сойдет с ума, сильные ливни и похолодание "достанут" часть областей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, дожди накроют западные регионы. Из-за этого воздух днем прогреется до 12-18 градусов тепла. Ночью же похолодает до 5-9 по Цельсию.

А вот на севере Украины будет сухо, хотя небо и затянет облаками. Днем воздух будет в районах 13-16 градусов выше нуля. А вот ночью же на улице будет от 3 до 6 по Цельсию.

В центральных регионах осадки накроют лишь Винницкую область. Тем не менее, воздух ожидается в районе 14-17 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 4-7 тепла.

На юге Украины дожди пройдут в Одесской области. Днем синоптики прогнозируют 15-18 тепла днем и 6-9 градусов ночью.

Украинцам на востоке дожди будут не страшны, хотя регион накроют облака. Столбик термометра будет в районе 15-17 градусов тепла. Ночью Укргидрометцентра прогнозирует 4-7 выше нуля.

А вот в Киеве синоптики прогнозируют, что облачность, которая будет сопровождаться дневными 13-16 градусами тепла. А вот ночью похолодает до 2-7 по Цельсию.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.