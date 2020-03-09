33-річна голлівудська зірка, колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд похвалилася спокусливим образом

Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка стоїть практично гола. Свої груди вона прикриває прозорими рюшами і руками. На плечі актриси накинутий піджак, її губи нафарбовані яскравою червоною помадою, а волосся заколоте.

«Все волани і волани», - підписала Ембер фото.

Зазначимо, що Ембер Херд стала відомою після бурхливого роману і подальшого весілля з Джонні Деппом. Заради актриси Депп пішов від своєї цивільної дружини Ванесси Параді. Правда, шлюб з молодою зіркою протримався трохи більше року і закінчився гучним скандалом. Херд звинувачувала Деппа в домашньому насильстві, розповідала, що він її бив.

Судові тяжби з колишньою коханою буквально знищили кар'єру Деппа. Його перестали кликати у великі проекти, перестали пропонувати йому рекламу. Втім, акторові вдалося довести, що він не бив свою дружину. Більше того, з'ясувалося, що Херд сама неодноразово кидалася на актора в момент їх сварок. Суди тривають і досі, а актори збирають все нові й нові докази провини один одного.

Додамо, що Херд відома своїми провокаційними витівками і бісексуальністю. У неї були романи як з жінками, так і з чоловіками. Наприклад, після розлучення із Деппом вона деякий час зустрічалася з винахідником Ілоном Маском. А нещодавно папараці застукали Херд з 38-річною кінематографісткою Бьянкою Бутті. Дівчата потрапили в кадр фотографа, коли цілувалися на вулиці в Лос-Анджелесі. На фото видно, як жінки фліртують і цілуються на вулиці, після чого переміщуються в автомобіль і продовжують цілуватися там.

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