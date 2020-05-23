Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп удивила откровенным фото с подружкой

Красотка опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм фото с яхты, передает Politeka.net. Лили-Роуз вместе с подружкой были одеты в купальники и солнцезащитные очки. Они сидели на диванчиках, широко расставив ноги и выгнув спину.

20-летняя Лили-Роуз заметно уступала подружке в формах. Видно, что девушка настолько худая, что у нее проступают кости. Да и грудь у Депп небольшая. А вот ее подружке, наоборот, есть чем похвастаться. Она выставила вперед свою пышную грудь, приняв более уверенную позу.

«Королева моего сердца», - подписала снимок Лили-Роуз Депп.

Поклонники не смогли прокомментировать кадр, так как в сториз нет такой функции.

Ранее мы писали, что дочка Деппа появилась на церемонии вручения кинопремии BAFTA в прозрачном наряде, засветив перед публикой грудь. Красотка была одета в роскошное платье от Chanel, которое подчеркнуло все ее достоинства.

Как известно, 20-летняя дочка Деппа уже достаточно успешная модель и актриса. Она снялась в нескольких картинах и регулярно принимает участие в съемках для модных журналов и показах. Девушка живет на две страны – США и Францию. Кроме этого, она владеет двумя языками.

Напомним, что фото дочери Деппа и ее парня на яхте взорвали сеть: горячая парочка.

А еще Politeka писала, что редкое фото 18-летнего сына-красавчика Джонни Деппа взбудоражило сеть.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая экс-любовница Джонни Деппа распрощалась с бельем ради пикантных фото: «Чертовка».