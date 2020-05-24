Жіночі групи до сьогоднішнього дня мають великий успіх, незважаючи на постійну зміну учасниць

Politeka.net згадувала топ найбільш гарячих і популярних жіночих колективів.

До сьогоднішнього дня найпопулярнішим колективом на теренах Східної Європи залишається ВІА Гра. У цій групі співали десятки дівчат, але вона досі залишається на плаву завдяки своєму продюсерові Костянтину Меладзе. Нещодавно про рішення покинути групу повідомила Еріка Герцег. ВІА Гра в будь-якому складі прекрасна.

Український колектив «НеАнгели» відомий за межами країни завдяки незвичайним голосам солісток і відвертим вбранням.

Група «NikitA» хоч і припинила своє існування в 2017 році, про колишніх солісток Дашу Астаф'єву та Анастасію Кумейко досі мріють мільйони чоловіків.

Жіночий колектив «Серебро» хоч і втратив двох яскравих солісток Олену Темнікову і Ольгу Серябкіну, досі гастролює і залишається популярним завдяки своїм хітам.

Група «Блестящие» була однією з перших жіночих груп в Росії. Завдяки ній прославилися Жанна Фріске, Анна Семенович, Ольга Орлова та інші артистки. Колектив існує і сьогодні, але вже не такий популярний як у колишні часи.

Жіночий гурт «Фабрика» утворився після першого шоу «Фабрика зірок». Колектив постійно видозмінювався, але зумів зберегтися до сьогодні. До речі, у колектив взяли дівчат, які не потрапили у ВІА Гру.

Група «Гарячий шоколад» ніколи не була дуже популярною, але їй вдається триматися на плаву і гастролювати. Близько чотирьох років у колективі співала Тетяна Решетняк (TAYANNA). Сьогодні вона блондинка і зовсім не схожа на ту дівчину, яка співала в групі.

Нагадаємо, що блондинка з "ВІА Гри" блиснула ідеальним тілом на тренажері: "Прекрасне".

А ще Politeka писала, що гаряча екс-Nikita розвалилася на ліжку і похвалилася «диньками»: «Бери свій…».

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