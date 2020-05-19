Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха з'явилася у незвичному образі

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де часто радує шанувальників фото своїх розваг і роботи, повідомляє Politeka.net.

Так, співачка на одній з нових фотографій постала поряд з красунями, які одягнені в однакові вбрання, і мамою.

Артистка позувала у смугастій маєчці і шортиках, а її родичка - у футболці та спідничці.

Виявляється, 19 травня матір Вікторії святкує день народження, про що зірка повідомила в тексті публікації.

"Сьогодні найголовніше свято – твій день народження, моя рідна @vitaviktoria19 .😊❤️🎉🎁 . Бажаю бути завжди такою гарною, енергійною, молодою, впевненою в собі😍✊🏻 . . Міцного здоров'я тобі, моя мила мама, довголіття, любові і не втомлюйся усміхатися! Люблю тебе, зі святом!❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Ось це так!", - написала Вікторія.

За годину пост зібрав понад 600 лайків та багато коментарів.

"Зі святом❤️❤️❤️ довгих років", "З Днем Народження!!!🎂🎂🎂", "А що, схожа)))", "Юхуууууу,з Іменинницею!!!", "З днем народження 💐🌹🎈🎁🎉🎊", "Прийміть мої вітання 🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Вітаю Вас і Вашу Мамульку!!", "З Днем Народження 🥳 щастя і здоров'я 💐", "З днем народження, Вашу Маму, здоров'я, усмішок)))🤘💥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха показала, як проводить час на природі і спеціально знялася на тлі неймовірного пейзажу в традиційному платті-вишиванці.

Нагадаємо також, що Вікторія Смеюха позувала у корівнику під час доїння молока. Як можна помітити, зірка розважається на повну. Крім неї, у кадр потрапила дитина.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі