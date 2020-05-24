Женские группы до сегодняшнего дня имеют большой успех, несмотря на постоянную смену участниц

Politeka.net вспоминала топ самых горячих и популярных женских коллективов.

До сегодняшнего дня самым популярным коллективом на просторах Восточной Европы остается ВИА Гра. В этой группе пели десятки девушек, но она до сих пор остается на плаву благодаря своему продюсеру Константину Меладзе. Недавно о решении покинуть группу сообщила Эрика Герцег. ВИА Гра в любом составе прекрасна.

Украинский коллектив «НеАнгелы» известен за пределами страны благодаря необычным голосам солисток и откровенным нарядам.

Группа «NikitA» хоть и прекратила свое существование в 2017 году, о бывших солистках Даше Астафьевой и Анастасии Кумейко до сих пор мечтают миллионы мужчин.

Женский коллектив «Серебро» хоть и потерял двух ярких солисток Лену Темникову и Ольгу Серябкину, до сих пор гастролирует и остается популярным благодаря своим хитам.

Группа «Блестящие» была одной из первых женских групп в России. Благодаря ней прославились Жанна Фриске, Анна Семенович, Ольга Орлова и другие артистки. Коллектив существует и сегодня, но уже не такой популярный как в былые времена.

Женская группа «Фабрика» образовалась после первого шоу «Фабрика звезд». Коллектив постоянно видоизменялся, но сумел сохраниться до сегодня. Кстати, в коллектив взяли девушек, которые не попали в ВИА Гру.

Группа «Горячий шоколад» никогда не была сверхпопулярной, но ей удается держаться на плаву и гастролировать. Около четырех лет в коллективе пела Татьяна Решетняк (TAYANNA). Сегодня она блондинка и совсем не похожа на ту девушку, которая пела в группе.

Напомним, что блондинка из "ВИА Гры" блеснула идеальным телом на тренажере: "Прекрасна".

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita развалилась на кровати и похвасталась «дыньками»: «Бери свой…».

Также Politeka сообщала, что брюнетка из "НеАнгелов" поразила видом без макияжа рядом с яркими красотками: "Вот это да!".