Співачка Алла Пугачова підтримує Бориса Мойсеєва, який пережив інсульт



Про це повідомляють росСМИ.



Після того як у грудні 2010 року Мойсеєв пережив інсульт у нього виникли проблеми з мовою та були атрофовані м'язи обличчя. З того часу він перестав виступати і буквально почав нове життя, перетворившись в відлюдника.

Але, співака не залишили одного в такий складний період.

Однією з його рятівників стала Алла Пугачова, яка підтримує Мойсеєва. Його арт-директор Сергій Горох розкрив подробиці, в яких умовах і в якому стані зараз знаходиться Мойсеєв.

Він повідомив, що почуває себе співак нормально, дивиться записи своїх виступів і гуляє на вулиці. Крім того, Мойсеєв відвідує Юрмалу, де має можливість бачитися з друзями. В інший же час, співак телефоном має можливість поговорити з колегами. Однією з частих співрозмовниць Мойсеєва є Алла Пугачова, яка крім того, що цікавиться її здоров'ям, але і пропонує допомогу.

"Періодично телефонують Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте і Неллі Кобзон", – наводять слова Сергія Гороху російські ЗМІ