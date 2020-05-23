Співачка Алла Пугачова підтримує Бориса Мойсеєва, який пережив інсульт
Про це повідомляють росСМИ.
Після того як у грудні 2010 року Мойсеєв пережив інсульт у нього виникли проблеми з мовою та були атрофовані м'язи обличчя. З того часу він перестав виступати і буквально почав нове життя, перетворившись в відлюдника.
Але, співака не залишили одного в такий складний період.
Однією з його рятівників стала Алла Пугачова, яка підтримує Мойсеєва. Його арт-директор Сергій Горох розкрив подробиці, в яких умовах і в якому стані зараз знаходиться Мойсеєв.
Він повідомив, що почуває себе співак нормально, дивиться записи своїх виступів і гуляє на вулиці. Крім того, Мойсеєв відвідує Юрмалу, де має можливість бачитися з друзями. В інший же час, співак телефоном має можливість поговорити з колегами. Однією з частих співрозмовниць Мойсеєва є Алла Пугачова, яка крім того, що цікавиться її здоров'ям, але і пропонує допомогу.
"Періодично телефонують Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте і Неллі Кобзон", – наводять слова Сергія Гороху російські ЗМІ
Мойсеєв намагається ставитися до всього з гумором, проте іноді його все ж зачіпають чутки про погіршення стану.
"Він бачить ці статті і розбудовується", – розповів Сергій Горох.
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