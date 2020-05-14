Российская певица Алла Пугачева переплюнула поющую ведущую Ольгу Бузову, которая с одного скандала перепрыгивает на другой, в топ-10 самых уважаемых артистов

Исследовательский холдинг "Ромир" представил десятку музыкантов, которым отдали предпочтение россияне. Так, респондентам задали вопрос, кому из публичных личностей они доверяют. При этом нужно было назвать семь человек, где на первом месте должен был быть тот, кто больше всего заслуживает доверия.

По сравнению с предыдущим рейтингом, проведенным зимой, ситуация в целом не изменилась, кроме одной примечательной детали. Бузова опустилась на третье место, а вот Сергей Шнуров и Алла Пугачева поднялись на позицию вверх – на первое и второе место соответственно. Таким образом, Примадонна побила Бузову, которая любит эпатировать публику различными выходками - "и никакое декольте не помогло".

Как известно, Ольга не брезгует привлечь к себе внимание откровенными декольте или сумасбродными поступками. Недавно скандальная красотка посветила бюстом в белом обтягивающем платье. Бузова наклонилась над огромным букетом роз так, чтобы поклонники не знали, чем больше восхищаться.

"Откуда грудь", «Какие большие кажутся груди», «Очень красивая. Ну просто люблю», "😂 Кажется, кто-то хвастается своими новыми си*ками"; "Когда тебя облили водой 😂"; "Фууууууууу бузик тебе это не идет"; "Дава, если ты был бы мужиком ты не позволял такое фото своей жене выкладывать"; "Ну спасибо что хоть жопой в экран не ткнула"; "Лучше петь научись, чем грудью светить", - писали в комментариях.

Также мы писали, как Бузова "сразилась" онлайн с популярным видеоблогером Гусейном Гасановым. Звезда должна была наспор исполнить несколько заданий, среди которых переодеться в знойную горничную и, отбросив излишнюю скромность, соблазнительно мыть пол, а также сжечь свои любимые вещи и остричь волосы в прямом эфире. Бузова, хоть и со слезами на глазах, но выполнила все задания.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника