Певица Алла Пугачева поддерживает пережившего инсульт Бориса Моисеева



Об этом сообщают росСМИ.



После того как в декабре 2010 года Моисеев пережил инсульт у него возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. С того времени он перестал выступать и буквально начал новую жизнь, превратившись в затворника.

Но, певца не оставили одного в столь сложный период.

Одной из его спасителей стала Алла Пугачева, которая поддерживает Моисеева. Его арт-директор Сергей Горох раскрыл подробности, в каких условиях и в каком состоянии сейчас находится Моисеев.

Он сообщил, что чувствует себя певец нормально, смотрит записи своих выступлений и гуляет на улице. Кроме того, Моисеев посещает Юрмалу, где имеет возможность видеться с друзьями. В остальное же время, певец по телефону имеет возможность поговорить с коллегами. Одной из частых собеседниц Моисеева является Алла Пугачева, которая кроме того, что интересуется его здоровьем, но и предлагает помощь.

"Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон", – приводят слова Сергея Гороха российские СМИ