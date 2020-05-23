Певица Алла Пугачева поддерживает пережившего инсульт Бориса Моисеева
Об этом сообщают росСМИ.
После того как в декабре 2010 года Моисеев пережил инсульт у него возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. С того времени он перестал выступать и буквально начал новую жизнь, превратившись в затворника.
Но, певца не оставили одного в столь сложный период.
Одной из его спасителей стала Алла Пугачева, которая поддерживает Моисеева. Его арт-директор Сергей Горох раскрыл подробности, в каких условиях и в каком состоянии сейчас находится Моисеев.
Он сообщил, что чувствует себя певец нормально, смотрит записи своих выступлений и гуляет на улице. Кроме того, Моисеев посещает Юрмалу, где имеет возможность видеться с друзьями. В остальное же время, певец по телефону имеет возможность поговорить с коллегами. Одной из частых собеседниц Моисеева является Алла Пугачева, которая кроме того, что интересуется его здоровьем, но и предлагает помощь.
"Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон", – приводят слова Сергея Гороха российские СМИ
Моисеев старается относиться ко всему с юмором, однако иногда его все же задевают слухи об ухудшении состояния.
"Он видит эти статьи и расстраивается", – рассказал Сергей Горох.
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