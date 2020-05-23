Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімки актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram, актриса регулярно ділиться зі своїми шанувальниками знімками часів її бурхливої молодості, і цей раз не став винятком.

"Я отримую задоволення від моїх перетворень ... мало хто знає, скільки жінок в мені", - повідомила вона в підписі до світлини.

І справді, Андерсон велика майстриня перевтілень - на кадрах вона постала в образі брюнетки, позуючи в одному лише піджаку.

Але на першому знімку вона продемонструвала лише малу частину того, що хотіла.

А ось друге фото було вже набагато звичніше для шанувальників шикарних форм американської актриси. Піднявши ногу, Андерсон зайняла неймовірну позу і дозволила розгледіти своє найпотаємніше місце. Неймовірна розтяжка не підвела актрису і дала можливість насолодитися шикарним видом.

Шанувальники самої гарячої актриси 90-х залишилися задоволеними таким трюком і залишили безліч захоплених коментарів під постом.

"Пік задоволення", "Така чудова", "Приголомшливо", - це лише мала частина слів, що писали передплатники Андерсон.

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