Що діставати парасольку чи сонцезахисні окуляри?

Фахівці Гідрометцентру розповіли, що приготувала природа українцям у суботу, 23 травня

Сонце і дощі розділять навпіл Україну. Згідно з даними синоптиків, 23 травня північну, центральну та східну частини буде очікувати досить прохолодна погода - температура повітря вдень складе 11-16 градусів вночі - 3-6 градусів.

На території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Запорізької та Кіровоградської областей очікуються невеликі опади у вигляді дощу.

На решті України температура повітря буде декілька вище - до 17 градусів тепла вдень, вночі температура повітря залишиться в межах 3-5 градусів.

Суха, з мінливою хмарністю погода встановиться в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Ужгородській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Раніше ми повідомляли, згідно з інформацією народного синоптика Наталки Діденко, незважаючи на те, що 23 травня західну частину України очікує сонячна погода, в неділю, 24 травня, цю територію знову накриє атмосферним фронтом з дощами.

Крім того, 24 травня невеликі дощі також можливі в східній частині плюс Дніпрі та Запоріжжі. Вздовж смуги Чернігів-Київ-Кропивницький-Одеса суттєві опади малоймовірні.

Температура повітря залишиться низькою. Вночі 3 + 8 градусів, у денні години стовпчики термометрів сягнуть 11 - 17 градусів вище нуля.

У Києві на вихідних серйозних дощів не повинно бути. Але насичене вологою повітря все ж може принести дискомфорт.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.