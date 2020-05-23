Что доставать зонт или солнцезащитные очки?

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что приготовила природа украинцам в субботу, 23 мая

Солнце и дожди располовинят Украину. Согласно данным синоптиков, 23 мая северную, центральную и восточную части будет ожидать достаточно прохладная погода - температура воздуха днем составит 11-16 градусов и ночью - 3-6 градусов.

На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областей ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

На остальной части Украины температура воздуха будет несколько выше - до 17 градусов тепла днем, ночью температура воздуха останется в пределах 3-5 градусов.

Сухая, с переменной облачностью погода установится в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Ранее мы сообщали, согласно информации народного синоптика Натальи Диденко, несмотря на то, что 23 мая западную часть Украины ожидает солнечная погода, в воскресенье, 24 мая, эту территорию снова накроет атмосферным фронтом с дождями.

Кроме того 24 мая небольшие дожди также возможны в восточной части плюс Днепр и Запорожье. Вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха останется низкой. Ночью 3 + 8 градусов, в дневные часы столбики термометров достигнут 11 - 17 градусов выше нуля.

В Киеве на выходных серьезных дождей не должно быть. Но насыщенный влагой воздух все же может принести дискомфорт.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.