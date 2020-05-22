У період карантину українці мають право на отримання компенсації втраченого заробітку від Фонду соціального страхування України

Про це прес-служба Фонду розповіла на своїй сторінці в Фейсбук. Зокрема, зазначається, що право на отримання страхових виплат через ізоляцію мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований українець.

Йдеться про випадки, коли українці не можуть працювати через те, що знаходяться на самоізоляції під контролем лікаря або потрапляють до лікарні у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню китайського вірусу, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів і епідемій.

При цьому для нарахування допомоги потрібна лікарняна довідка, де причиною непрацездатності громадянина буде вказано «уханьский» вірус. Зазначений листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю, який на його підставі зможе оформити заяву-розрахунок та передати його у Фонд фінансування. Для більшої зручності це можна зробити дистанційно.

Розмір виплат від Фонду на такій підставі складе 50% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу українця. При цьому перші п'ять днів ізоляції оплачуються роботодавцем, а ФССУ починає здійснювати фінансування з шостого дня.

Окремо наголошується, що для медичних працівників сума компенсації складе 100% середнього доходу.

У випадку зараження вірусом ФССУ компенсує втрачений заробіток за час лікування за загальними правилами. Таким чином, українці зможуть отримати від 50% до 100% в залежності від тривалості свого страхового стажу. При цьому гроші будуть виплачені за весь період лікування.

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