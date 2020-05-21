Фонд социального страхования на фоне появления огромной дыры в бюджете получил большие средства

Как передает Politeka.net, об этом пишет пресс-служба Минсоцполитики.

Сообщается, что такое решение было принято Кабинетом министров во время вчерашнего заседания.

В частности, правительство распорядилось направить Фонду соцстрахования 2,279 млрд гривен: 471,1 млн грн предоставят безвозвратно, а 1,808 млрд грн нужно вернуть государству.

Такж известно, что средства будут выделены из фонда, направленного на борьбу с пандемией китайского вируса.

Указанные средства Фонд соцстрахования должен направить на оплату больничных и страховых случаев. В том числе на выплату единовременного пособия членам семей медработников, умерших от китайского вируса.

Отметим, что решение о выделении большой суммы появилось после недавнего заявления Фонда социального страхования о задержании выплат пособий для некоторых категорий граждан.

Как рассказывали в пресс-службе ведомства, в фонде не было денег, так как в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Из-за дыры в бюджете были задержаны различные социальные выплаты, поэтому первыми получат пособия те украинцы, которые нуждаются в:

больничных;

пособиях по беременности и родам;

пособиях на погребение;

ежемесячных страховых выплатах пострадавшим на производстве;

В Фонде социального страхования также рассказывали, что прогнозируемый срок задержки по выплатам составлял 13 рабочих дней.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен

Напомним, вступил в силу закон, от которого зависят зарплаты: что изменится для украинцев.

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