В период карантина украинцы имеют право на получение компенсации утраченного заработка от Фонда социального страхования Украины

Об этом пресс-служба Фонда рассказала на своей странице в Фейсбук. В частности, отмечается, что право на получение страховых выплат из-за изоляции имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный украинец.

Речь идет о случаях, когда украинцы не могут работать из-за того, что находятся на самоизоляции под контролем врача или попадают в больницу в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения китайского вируса, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

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При этом для начисления помощи нужна больничная справка, где причиной нетрудоспособности гражданина будет указан «уханьский» вирус. Указанный листок нетрудоспособности необходимо передать работодатель, который на его основании сможет оформить заявление-расчет и передать его в Фонд финансирования. Для большего удобства можно сделать дистанционно.

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Размер выплат от Фонда на таком основании составит 50% средней заработной платы, независимо от страхового стажа украинца. При этом первые пять дней изоляции оплачиваются работодателем, а ФССУ начинает осуществлять финансирование с шестого дня.

Отдельно отмечается, что для медицинских работников сумма компенсации составит 100% среднего дохода.

В случае заражения вирусом ФССУ компенсирует потерянный за время лечения заработок по общим правилам. Таким образом, украинцы смогут получить от 50% до 100% в зависимости от продолжительности своего страхового стажа. При этом деньги будут выплачены за весь период лечения.

Напомним, Кабмин принял экстренное решение, кому можно ликовать.

Как сообщала Politeka, в Фонде соцстрахования сделали важное заявление о выплатах.

Также Politeka писала, что новые выплаты для украинцев на карантине: кто получит деньги, важное заявление Фонда соцстрахования.