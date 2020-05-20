Украинцам сделали важное разъяснение относительно выплат

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования.

Уточняется, какую помощь получат те, кто усыновит ребенка.

Отмечается, пособие по беременности и родам выплачивается независимо от того, родился ребенок в семье, или ребенка приняли в семью.

Заявление на назначение пособия при рождении ребенка можно направить по почте или бросить в ящик управления социальной защиты населения по месту жительства, разъяснили в Министерстве социальной политики.

Форму заявления можно скачать по ссылке.

Пособие может получить каждое застрахованное лицо, которое усыновляет ребенка в течение двух месяцев со дня его появления на свет, указанного в свидетельстве о рождении.

Период, за который начисляется выплата, составляет 56 календарных дней со дня усыновления или 70 календарных дней в случае одновременного усыновления двух и более детей, и 90 календарных дней - для женщин, отнесенных к 1-3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Относительно размера пособия, то оно исчисляется по общим правилам - он составляет 100% среднего дохода за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам.

Также в 2020 году все новорожденные дети получат от государства дополнительную помощь к денежному пособию по рождению ребенка – обновленный «пакет малыша» (Baby Box). В состав бэби-бокса входит набор базовых вещей, необходимых для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы его жизни:



– товары для кормления (детская бутылочка, пустышка, силиконовая соска);

– учебная литература для родителей (книги и брошюры по уходу за ребенком);

– косметика по уходу за малышом (присыпка, масло, крем, фитосборы для купания);

– гигиенические средства (детские салфетки, пеленки, подгузники, ватные диски и палочки, ножнички, термометр);

– текстильная продукция (одеяло, специальный детский матрас, комплект одежды: шапочка, ползунки, распашонка, боди и т.п.).

Напомним, вступил в силу закон, от которого зависят зарплаты: что изменится для украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы будут платить за коммуналку и получать зарплаты по-новому: что известно.

Также Politeka писала, про оформление выплат на ребенка: в Минсоцполитики выдали новую инструкцию, как получить деньги.