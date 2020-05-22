Єдина дочка російського гумориста Михайла Задорнова, Олена, здивувала акробатичними талантами

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене на пляжі. Як відомо, Олена вже кілька років живе на Мальті, частенько вихваляючись у соцмережі красивими видами.

На цей раз Задорнова позувала на тлі Середземного моря в незвичайній позі. У легкій туніці і рожевих плавках красуня стала на руки головою вниз, ефектно задерши і розставивши ноги. Вийшло досить вражаюче.

Про це і поспішили повідомити дівчину в коментарях її шанувальники: "Ого😂"; "Ось це прогулянка"; "Клас😍", "ого, як встала".

Раніше ми повідомляли, Задорнова блиснула апетитними формами, забравшись на архітектурну споруду. Олена постала в довгій сукні з легкої тканини з неймовірно привабливою зоною декольте - здається, ніби її соковиті "персики" ось-ось випадуть з тісного наряду. При цьому практично до непристойності задерлася спідниця, що відкрила вид на стрункі ніжки.

Красуня несподівано заговорила про небезпечне захворювання під цим фото: "Думки Вголос у Прозі: СНІД з'явився з тієї причини, що Людина сполучилася з Мавпою, Коронавірус - тому, що Людина з'їла кажана... Я аж ніяк не Веган, але... Може якщо ми перестанемо чіпати бідних Тваринок, від нас і Планета перестане намагатися очиститися?".

Крім того, ми писали, що Олена захопила неосяжними "пагорбами" в розтягнутій маєчці. Фото донька гумориста опублікувала в Instagram, не на жарт сколихнувши публіку.

"Клас. Як завжди завзято, образно і чудово!!!!🔥❤️👍"; "Дивишся на вас і душа співає🔥", - писали в коментарях.

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