Единственная дочь российского юмориста Михаила Задорнова, Елена, изумила акробатическими талантами

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное на пляже. Как известно, Елена уже несколько лет живет на Мальте, частенько хвастаясь в соцсети красивыми видами.

На этот раз Задорнова позировала на фоне Средиземного моря в необычной позе. В легкой тунике и розовых плавках красотка встала на руки головой вниз, эффектно задрав и расставив ноги. Вышло весьма впечатляюще.

Об этом и поспешили уведомить девушку в комментариях ее поклонники: "Ого😂"; "Вот это прогулка"; "Класс😍", "ого, как встала".

Ранее мы сообщали, Задорнова блеснула аппетитными формами, забравшись на архитектурное сооружение. Елена предстала в длинном платье из легкой ткани с невообразимо соблазнительной зоной декольте - кажется будто ее сочные "персики" вот-вот выпадут из тесного наряда. При этом практически до неприличия задралась юбка, открывающая вид на стройные ножки.

Красотка неожиданно заговорила об опасном заболевании под этим фото: "Мысли Вслух в Прозе: СПИД появился по той причине, что Человек совокупился с Обезьяной, Коронавирус - оттого, что Человек съел Летучую Мышь... Я отнюдь не Веган, но... Может если мы перестанем трогать бедных Зверушек, от нас и Планета перестанет пытаться очиститься?".

Кроме того, мы писали, что Елена восхитила необъятными "холмами" в растянутой маечке. Фото дочка юмориста опубликовала в Инстаграм, не на шутку всколыхнув публику.

"Класс. Как всегда задорно, образно и великолепно!!!!🔥❤️👍"; "Смотришь на вас и душа поет🔥", - писали в комментариях.

Напомним, пророчество Задорнова о Путине всколыхнуло россиян, видео.

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Задорнова посветила своими «дыньками» в тонкой майке: «Горячее и горячее»

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