Внучка известнейшего российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала, как проводит время на карантине или же просто резвится на камеру
На новых кадрах со сториз юной красавицы она буквально "сходит с ума" в танце, при этом выгодно подчеркивая свои объемные женские прелести с помощью телодвижений и в откровенном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Екатерины.
Деушка зажгла под песню, в тексте которой упоминаются "дикари", да что там - Катя сама прыгала и извивалась на камеру, как маленькая дикарка. При всем при этом, фигуристая блондинка задорно гримасничала на камеру и была одета в короткий топ и облегающие, вероятно, штаны.
Отметим, что возможности прокомментировать кадры, где Екатерина танцует у ее фанов в этот раз не было возможности, но ранее они свою любимицу активно нахваливали в комментариях под опубликованными ею фото- и видеопостами. Пишут в основном, что она молода и прекрасна, а также отмечают ее позитив и вкус в выборе нарядов.
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Ранее мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Катя показала новый интересный снимок в социальных сетях.
На фото Екатерина позирует в черном топе и камуфляжных штанах. В руках она держит букет из клубники, которая разложена острыми кончиками к верху. Волосы у Боярской были в этот раз не собраны в хвост. На фоне кроме штор ничего не видно.
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