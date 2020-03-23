Внучка известнейшего российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала, как проводит время на карантине или же просто резвится на камеру

На новых кадрах со сториз юной красавицы она буквально "сходит с ума" в танце, при этом выгодно подчеркивая свои объемные женские прелести с помощью телодвижений и в откровенном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Екатерины.

Деушка зажгла под песню, в тексте которой упоминаются "дикари", да что там - Катя сама прыгала и извивалась на камеру, как маленькая дикарка. При всем при этом, фигуристая блондинка задорно гримасничала на камеру и была одета в короткий топ и облегающие, вероятно, штаны.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры, где Екатерина танцует у ее фанов в этот раз не было возможности, но ранее они свою любимицу активно нахваливали в комментариях под опубликованными ею фото- и видеопостами. Пишут в основном, что она молода и прекрасна, а также отмечают ее позитив и вкус в выборе нарядов. 

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Ранее мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Катя показала новый интересный снимок в социальных сетях.

На фото Екатерина позирует в черном топе и камуфляжных штанах. В руках она держит букет из клубники, которая разложена острыми кончиками к верху. Волосы у Боярской были в этот раз не собраны в хвост. На фоне кроме штор ничего не видно.

Сообщалось, что Внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, находилась в теплых краях.
 
Так, некоторое время назад Екатерина выкинула кадр, на котором она позирует в легком мини-платье с крупными небесными телами. 
 
Образ красотки завершил яркий макияж и аксессуары. 

Екатерина распустила волосы и, будто попыталась закинуть их за ухо. Девушка улыбалась, смотря в сторону. По всей видимости, внучка Боярского позировала на мосту.
 
Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул огромный бюст представительницы слабого пола и тонкую талию. 
 
Почти за 20 минут пост девушки собрал более 100 лайков и немного комментариев.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

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