Дженніфер Еністон втомилася від невизначеності у відносинах з колишнім чоловіком Бредом Питто, і поставила йому ультиматум

Про це пише видання The Mirror з посиланням на джерела.

За останні 12 місяців 51-річна колишня зірка «Друзів» ставала все ближче до голлівудської легенди. В цьому році папарацці вдалося пару раз зняти колег разом на кинопремиях, а відео з їх щирим хвилюванням один за одного під час однієї з церемоній нагородження сколихнуло весь інтернет.

Однак не все так гладко у відносинах між колишнім подружжям.

Так, Еністон дратує флірт Пітта з молодою артисткою Алією Шокат.

Еністон втомилася, що один день Бред приділяє їй багато уваги, а на іншій пропадає - і тут же з'являються новини про нього з Алією. При цьому актор запевняє екс-дружину, що між ним і Шокат суто платонічні відносини.

«Джен сказала йому, що не буде навіть думати про їх майбутнє, поки він не припинить бути таким нерішучим і ненадійним. У неї знову розбите серце. Вона відчуває, що Бред зрадив її», - цитує джерело видання.

Наголошується, що нинішні непевні стосунки дуже засмучують актрису.

«Бред все ще зв'язується з Джен і веде себе так, ніби між ним і Алією нічого не відбувається. Він веде себе кокетливо і каже, що ос нетерпінням чекає зустрічі з Джен, коли криза закінчиться. Вона приймала дзвінки, але їй було страшенно цікаво, що, чорт візьми, відбувається - і вона розповіла йому про це. Вона почуває себе розбитою і знову розчарована», - розповів джерело.

Нагадаємо, Бред Пітт готує сюрприз своїй дочці, яка хоче змінити стать.

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