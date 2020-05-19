Звезда Голливуда Дженнифер Энистон сделала откровенное признание о последнем браке Брэда Питта

Об этом пишет Geo.tv.

Вот уже много лет Дженнифер Энистон неохотно рассказывает о своей личной жизни. Но в недавнем интервью актриса призналась, что чувствовала, увидев снимки из первого совместного отпуска Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Тогда эти снимки публиковали ведущие СМИ. По словам Энистон, она была по-настоящему шокирована.

«Я была бы роботом, если бы сказала, что не испытывала мгновений гнева, обиды, смущения», – призналась звезда.

Энистон не сомневается, что в тот момент на ее месте никто бы не смог справиться со своими чувствами и начать умиляться семейной идиллии Брэда и Анджелины. Но прошло время, и звезда сериала "Друзья" смогла с улыбкой напомнить себе: «То, что не убивает вас, делает вас сильнее».

Актриса также рассказала, что привело к разводу звездной пары. Она предположила, что разногласия могут возникнуть в любом браке.

«Вы двое постоянно эволюционируете, и будут времена, когда эти изменения столкнутся. Есть разные уровни роста — и когда вы перестаете расти вместе, именно тогда возникают проблемы», — добавила Дженнифер Энистон в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Энистон начала носить помолвочное кольцо, подаренное Брэдом Питтом в 1999 году.

Украшение, стоимостью в $500 тысяч, папарацци заметили на пальце Энистон во время церемонии "Золотой глобус-2020".

Осведомленный источник из окружения актрисы утверждает, что Энистон не снимает это кольцо, автором уникального дизайна которого является лично Брэд Питт.

То, что Дженнифер Энистон его хранила столько лет и снова надела по случаю встречи с Питтом, который, как она знала, обязательно должен быть на "Золотом глобусе-2020", фанаты расценили как готовность звезды "Друзей" возобновить роман с Брэдом.

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Как сообщала Politeka, Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе: в сеть слили детали вечеринки, "чувства не угасли..."

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