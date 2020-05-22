Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила превью-кадрами, зробленими під час фотосесії в розкішному будинку

Дівчина є однією з найвідоміших моделей, кожен день вона радує фанатів новими кадрами в соціальній мережі Instagram, дивує фото з тренувань і інтригує відео з рекламних зйомок. Дівчина, незважаючи на свій вік, є затребуваною моделлю, тому її образи кадринально змінюються кожного разу перед спроцессом зйомок. В цей раз Соммер приміряла лише білий корсет і білизну, повідомляє Politeka.

Дівчина з яскравим макіяжем і мінімумом одягу пройшлася по розкішному будинку і попозувала в пікантних позах перед камерою. Рей показала свої кращі переваги в білому білизна, такого ж відтінку корсеті і маленьких акуратних босоніжках на ремінцях.

При цьому днем раніше вона також Соммер вирішила представити цілий фотосет, відзнятий у пральні під час перевдягань зухвалої моделі. Дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло.

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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