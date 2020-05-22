Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила превью-кадрами, сделанным во время фотосессии в роскошном доме

Девушка является одной из самых знаменитых моделей, каждый день она радует фанатов новыми кадрами в социальной сети Инстаграм, удивляет фото с тренировок и интригует видео с рекламных съемок. Девушка, несмотря на свой возраст, является востребованной моделью, поэтому ее образы кадринально меняются каждый раз перед спроцессом съемок. В этот раз Соммер примерила лишь белый корсет и белье, сообщает Politeka.

Девушка с ярким макияжем и минимумом одежды прошлась по роскошному дому и попозировала в пикантных позах перед камерой. Рэй показала свои лучшие достоинства в белом белье, такого же оттенка корсете и маленьких аккуратных босоножках на ремешках.

При этом днем ранее она также Соммер решила представить целый фотосет, отснятый в прачечной во время переодеваний дерзкой модели. Девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело.

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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