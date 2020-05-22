Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала образом в латексному боді

Дівчина дивує своїми образами, інтригує зухвалими танцями і хвалиться модними образами. Її стрічка в соціальній мережі повністю забита фото, зробленими на пляжі або під час рекламних зйомок, проте фанати завжди позитивно реагують на дані кадри. Цього разу Анастасія підкорила чином в боді з латексу, повідомляє Politeka.

Так, зухвала красуня постала перед фанатами в тісному латексному боді яскраво-оранжевого відтінку і доповнила свій образ джинсами на високій талії. При цьому її латексний вбрання зовсім не приховав її достоїнств, дівчина виставила їх напоказ в провокацинной позі.

«Покажи їм дитинко», «А вгорі такі великі…», «Боже, це інтригує🔥😍🔥🔥🔥🔥❤️❤️», «Помаранчеве полум'я🔥», «це досконалість», «Мені подобаються твої форми, абсолютно зухвала», «Так мило», «Чекаю тебе 😊🤗🤗 ♥ ️ ♥ ️🙏💎💎💍💍», «Дівчина вихор, такі бутони❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Так мило», «Ти навіть не виглядаєш так, як я», «Цуценяча бомба».

До цього Квітко блиснула спортивним нарядом кислотно-малинового відтінку.

Так, на стильному кадрі Анастасія відвернулася до об'єктиву і похвалилася сідницями в спортивних велосипедках малинового відтінку і тонкою талією в коротенькому топі. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і нахвалювати її квітучий вигляд.

«Екіпіровка @fashionnova 💕», - коротко підписала новий кадр Квітко.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«🔥🔥que колір засмага hermoso🔥🔥», «Я кажу, що я просто згораю 🥵 всередині хахаха», «Хотілося б побачити поблизу, але бідолаха я, не можу торкнутися лол», «Це найкраще, що я бачив коли-небудь», «Дівчинка знає, що вона, сонце», «Ідеальна форма полуниці», «СТАРТ 🤙🏼», «Продовжуй рухатися, крихта».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.