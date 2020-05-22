Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила образом в латексном боди
Девушка удивляет своими образами, интригует дерзкими танцами и хвастается модными образами. Ее лента в социальной сети полностью забита фото, сделанными на пляже или во время рекламных съемок, однако фанаты всегда положительно реагируют на данные кадры. В этот раз Анастасия покорила образом в боди из латекса, сообщает Politeka.
Так, дерзкая красотка предстала перед фанатами в тесном латексном боди ярко-оранжевого оттенка и дополнила свой образ джинсами на высокой талии. При этом ее латексный наряд совсем не скрыл ее достоинств, девушка выставила их напоказ в провокацинной позе.
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«Покажи им детка», «А вверху такие большие…», «Боже, это интригует🔥😍🔥🔥🔥🔥❤️❤️», «Оранжевое пламя🔥», «это совершенство», «Мне нравятся твои формы, совершенно дерзкая», «Так мило», «Жду тебя 😊🤗🤗 ♥ ️ ♥ ️🙏💎💎💍💍», «Девушка вихрь, такие бутоны❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Так мило», «Ты даже не выглядишь так, как я», «Щенячья бомба».
До этого Квитко сверкнула спортивным нарядом кислотно-малинового оттенка.
Так, на стильном кадре Анастасия отвернулась к объективу и похвасталась ягодицами в спортивных велосипедках малинового оттенка и тонкой талией в коротеньком топе. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и нахваливать ее цветущий вид.
«Экипировка @fashionnova 💕», - коротко подписала новый кадр Квитко.
Вот что ответили пользователи сети:
«🔥🔥que цвет загар hermoso🔥🔥», «Я говорю, что я просто сгораю 🥵 внутри хахаха», «Хотелось бы увидеть в близи, но бедняга я, не могу коснуться лол», «Это лучшее, что я видел когда-либо», «Малышка знает, что она, солнце», «Идеальная форма клубники», «СТАРТ 🤙🏼», «Продолжай двигаться, крошка».
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.