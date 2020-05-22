У російського актора Дмитра Харатьяна померла близька людина

Як повідомляє Politeka.net, артист розповів під час інтерв'ю "Известиям", що його "близькі і знайомі дуже важко хворіли".

За словами Харатьяна, його тесть пішов із життя напередодні ювілею. Останні дні родич зірки провів у лікарні під наглядом лікарів, але врятувати його не вдалося, незважаючи на всі страждання.

"Нещодавно у моєї дружини Марини помер батько — він не дожив до свого 85-річчя всього один місяць", повідомив актор. "Аналіз на вірус був негативний, але його поклали в лікарню з пневмонією, і там вона ще більше розвинулася. 5–6 днів він провів на ШВЛ і не витримав".

Дмитро Харатьян додав, що захворів і його батько. У 84-річного чоловіка діагностували запалення легень, а тест не виявив китайського вірусу в організмі. Зараз тато зірки лікується антибіотиками. Актор зазначив, що епідемія вірусу стала загальною проблемою для всього людства, адже навіть найбагатші і впливові люди не застраховані від хвороби.

"Якщо вірусом хворіють перші особи держав і найбагатші люди світу, зрозуміло, що навіть вони, при всіх своїх можливостях, не в силах впоратися з цією історією. Все ми за Богом, хвороба смерть не вибирають".

Знаменитість вважає, що пандемія кардинальним чином вплинула на все людство і увійде в історію. Адже таког ще ніколи не було, щоб всі країни закривали кордону від сусідів.

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