Голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла мать в 2007 году

На тот момент Энджи было 32 года, а ее маме Маршелин Бертран - всего 56 лет, пишет Politeka.net. Женщина скончалась от рака яичников.

Джоли никогда не забывает родного человека и вот недавно, по случаю Дня матери, звезда написала в своей колонке в New York Times трогательную заметку.

По словам красотки, новость о смерти матери изменила ее. Потеря любви и объятий сравнимо с тем, что кто-то сорвал защитное одеяло:

"Ее смерть изменила меня. Это было не внезапно, но что-то так сильно сместилось внутри...".

Звезда рассказала - Маршелин любила танцевать под роковые песни и старалась жить "наполную".

Когда отец Энджи, актер Джон Войт, изменил жене, мечта матери о семейной жизни "сгорела", однако при этом ей нравилось быть матерью.

В 26 лет Бертран пришлось бросить карьеру ради воспитания детей. Только после смерти матери, Анджелина нашла видео о ее роли в короткометражном фильме, в котором Маршелин отлично сыграла.

Актриса призналась, что став матерью, стала лучше понимать Бертран, которая всегда боролась об улучшении жизни своих детей.

Анджелина поблагодарила маму за то, что та научила ее дарить материнское тепло.

Также Джоли вспомнила о матерях-беженках, с которыми ей приходилось видеться. Как отметила Энджи, благодаря им она поняла: мать — самый сильный человек на Земле. Женщины мягкие снаружи, но твердые и сильные внутри.

Артистка выразила дань уважения женщинам, которые отдавали последние детям, не заботясь о себе, а также терпели боль и унижения, чтобы защитить своих кровинок.

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