У российского актера Дмитрия Харатьяна умер близкий человек

Как сообщает Politeka.net, артист рассказал во время интервью "Известиям", что его "близкие и знакомые очень тяжело болели".

По словам Харатьяна, его тесть ушел из жизни накануне юбилея. Последние дни родственник звезды провел в больнице под присмотром врачей, но спасти его не удалось, несмотря на все страдания.

"Недавно у моей жены Марины умер отец — он не дожил до своего 85-летия всего один месяц", — сообщил актер. — "Анализ на вирус был отрицательный, но его положили в больницу с пневмонией, и там она еще больше развилась. 5–6 дней он провел на ИВЛ и не выдержал".

Дмитрий Харатьян добавил, что заболел и его отец. У 84-летнего мужчины диагностировали воспаление легких, а тест не выявил китайского вируса в организме. Сейчас папа звезды лечится антибиотиками. Актер отметил, что эпидемия вируса стала общей проблемой для всего человечества, ведь даже самые богатые и влиятельные люди не застрахованы от болезни.

"Если вирусом заболевают первые лица государств и самые богатые люди мира, понятно, что даже они, при всех своих возможностях, не в силах справиться с этой историей. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают".

Знаменитость считает, что пандемия кардинальным образом повлияла на все человечество и войдет в историю. Ведь таког еще никогда не было, чтобы все страны закрывали границы от соседей.

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